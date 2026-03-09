Die Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ feiert auf der Berlinale ihre Premiere. Sänger Rob Halford und RATM-Gitarrist Tom Morello beziehen Stellung.

Am 15. Februar stellten Judas Priest mit ‘The Ballad Of Judas Priest’ eine Dokumentation über die Band auf der Berlinale vor. Im Rahmen einer Pressekonferenz sprachen Executive Producer und Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello sowie Band-Frontmann Rob Halford über den Film. Sie zeigten sich sichtlich begeistert von dem Ergebnis. Judas Priest: Details zur Bandgeschichte „Was für eine Zeit, in der man leben kann! Man kann einen Dokumentarfilm über eine seiner Lieblings-Bands drehen und gleichzeitig gegen Faschismus kämpfen“, sagte Morello. „Obwohl die Texte [...] bei Judas Priest explizit politisch sind, ist die Existenz der Band selbst sehr politisch. Wenn ich…