Für die letzten Konzerte wollen Megadeth keine Gastauftritte früherer Band-Mitglieder. Bassist James LoMenzo bedauert diese Entscheidung.

Megadeth haben im Januar mit ihren Band-betitelten Werk (hier Review lesen) ihr letztes Studioalbum veröffentlicht. In den nächsten Jahren werden Dave Mustaine und Co. die Abschiedsplatte fleißig betouren. Doch der Bandchef hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass im Rahmen der letzten Auftritte nicht mit Gastbeiträgen ehemaliger Musiker zu rechnen ist. Megadeth-Bassist James LoMenzo bedauert diese Entscheidung, wie er nun in einem Interview mit ‘Stairway To Rock’ erklärte. Vor allem einen früheren Weggefährten würde er gerne auf der Bühne sehen. Abschied wider Willen „Es tut mir leid, dass Ellefson (Dave Ellefson, langjähriger Bassist – Anm.d.A.) im Moment nicht dabei ist. Aber…