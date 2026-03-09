Wer einen Mitschnitt der ersten Metallica-Show mit Cliff Burton an den tiefen vier Saiten hören will, ist bei uns an der richtigen Stelle.

Im Internet findet sich allerhand Zeug. So verwundert es auch nicht, dass dort ein über 40 Jahre alter Mitschnitt einer Liveshow aufgetaucht ist. Dabei handelt es sich allerdings nicht um irgendeine Konzertaufnahme, sondern den ersten Gig von Metallica mit ihrem damals neuen Bassisten Cliff Burton. Die Sause ging am 5. März 1983 im The Stone in San Francisco über die Bühne. Seltene Besetzung Die Thrash-Metaller hatten Burton erst 1982 für Ron McGovney in die Band geholt, nachdem sie ihn bei einem Gastspiel seiner vorherigen Formation Trauma im Whiskey a Go Go in West Hollywood live erlebt hatten und begeistert von…