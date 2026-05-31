‘Spaceballs’ gehörte seinerzeit mit knapp 1,2 Millionen Besuchern in Deutschland zu den erfolgreichsten Kinostarts des Jahres 1987.

Nach Komödienklassikern wie ‘Der wilde wilde Westen’ oder ‘Frankenstein Junior’ hatte sich Regisseur, Produzent und Co-Auto Mel Brooks in eine weit entfernte Galaxie begeben, um eine der berühmtesten Genreparodien der Filmgeschichte zu drehen. Zum Inhalt: Die Herrscher des Planeten Spaceball haben die wertvolle Atmosphäre um ihren Stern auf idiotische Weise vergeudet. Nun schmieden sie einen Geheimplan, um die Atemluft von ihren friedlichen Nachbarn des Planeten Druidia abzusaugen. Der listige Präsident Skroob erteilt dem Flaggschiff seiner Raumflotte unter dem Kommando von Lord Helmchen den Befehl, die verwöhnte Prinzessin Vespa von Druidia zu entführen. Allerdings hat er weder mit Weltraum-Draufgänger Lone…