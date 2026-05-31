Mit FRISSON NOIR erscheint Tarja Turunens bis dato härtestes Album inklusive spektakulärer Kooperationen.

Das komplette Interview mit Tarja findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie ergab sich der Beitrag von Dani Filth von Cradle Of Filth für den Song ‘I Don’t Care’. Tarja: Dani ist das perfekte Beispiel für den Kontrast, den ich für FRISSON NOIR generell gesucht habe. Anfangs traute ich mich nicht, ihn zu fragen. Irgendwann habe ich ihm einfach eine Nachricht geschickt und meinen Wunsch geäußert. Schon nach fünf Minuten kam seine Antwort: „Hallo Tarja, ich würde sehr…