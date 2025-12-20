Iron Maiden kommen auf "Run For Your Lives World Tour" 2025/26. Eine weitere Show wurde bekanntgegeben, inklusive namhafter Supportband!

Iron Maiden werden ihre "Run For Your Lives World Tour" am 27. Mai nächsten Jahres mit einer Nacht in Budapest starten, gefolgt von 27 Stadion-, Festival- und Arena-Shows in ganz Europa. Die Tournee markiert das 50-jährige Bestehen der von Steve Harris Ende 1975 gegründeten Band. Um dies zu feiern, wird Maiden-Fans eine ganz besondere Setlist versprochen, die sich über die neun Studioalben von IRON MAIDEN bis FEAR OF THE DARK erstreckt, zusammen mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten! Tickets gibt es ab Mittwoch, 25. September, 10 Uhr im exklusiven Online Presale bei CTS Eventim. Der allgemeine Vorverkauf beginnt…