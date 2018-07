Die deutschen Charts bekommen ein paar metallische Neueinsteiger. Während Five Finger Death Punch es sich an der Spitze gemütlich machen, steigen Amorphis auf dem vierten Platz ein.

Five Finger Death Punch zieren nicht nur das Cover der METAL HAMMER Juni-Hefts, sondern jetzt auch die Spitze der deutschen Charts. Mit AND JUSTICE FOR NONE veröffentlichten die US-Metaller am 18. Mai ihr siebtes Studioalbum und verdrängen damit den Deutschrapper Kontra K aus dem Himmel der offiziellen deutschen Album-Charts. Noch mehr Metal in den Charts Auch die Melancholic Progressive-Metaller Amorphis veröffentlichten kürzlich ihr Studioalbum QUEEN OF TIME. Bei uns wurde das Album Soundchecksieger. Die Platte stieg ebenfalls in die deutschen Charts ein. Amorphis platzieren sich dabei an vierter Stelle, dem bis dato besten Ergebnis für die Finnen! Weiterhin mischen auch…