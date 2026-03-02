Im November spielen Shinedown zwei Konzerte in Deutschland. Mit dabei als Support sind Those Damn Crowes. METAL HAMMER präsentiert.

Die Multi-Platin-Band Shinedown hat ihren Status als eine der wichtigsten und zukunftsorientiertesten Kräfte in der Musik-Branche gefestigt und verkörpert mit über 8,3 Milliarden Streams weltweit, rekordverdächtigen 24 Nummer-1-Rock-Hits, 15 Platin- und Gold-Singles, Platin- oder Gold-Auszeichnungen für alle ihre Alben, 10 Millionen weltweit verkauften Alben und großer Anerkennung durch die Medien. Sie sind bekannt für ihre zeitgemäßen und ehrlichen Botschaften hinter ihren Charthits, die nicht nur ihr globales Publikum und die Rock-Community, sondern unsere Kultur insgesamt ansprechen. 2025 ist die Band bereit, ihren historischen Aufstieg fortzusetzen, indem sie größere Veranstaltungsorte bespielt und die Grenzen dessen erweiter, was es bedeutet, eine moderne Rock-Band…