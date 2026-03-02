Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Nothing und Schlagzeuger Steve "Skinny" Felton haben sich in ihrem Copyright- und Lizenzstreit geeinigt.

Mushroomhead-Schlagzeuger Steve "Skinny" Felton und der ehemalige Sänger der Band, Jeffrey Hatrix (auch bekannt als Jeffrey Nothing), haben ihren Rechtsstreit offiziell beendet. Das bestätigte Hatrix mit einem Statement auf Facebook. Situation bereinigt Dort schreibt er: "Wie viele von euch wissen, gab es eine laufende Klage zwischen mir und meiner ehemaligen Band. Ich freue mich berichten zu können, dass die Situation bereinigt und vorbei ist. Ab sofort gibt es auf meiner Seite nichts Negatives mehr über Mushroomhead oder Skinny." Hatrix erzählt weiter, dass die rechtlichen Verhandlungen gut verlaufen seien: "Er kam mir freundlich gesinnt und ehrenvoll an den Verhandlungstisch und wir haben…