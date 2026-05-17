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Park + Riot live in Dortmund 11.07.2026

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Adresse:
Kulturverein ?Dings e.V., Dortmund

Dortmund

Künstler: Park + Riot

Ort: Kulturverein ?Dings e.V., Dortmund

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Adrian Smith blättert durch 50 Jahre Iron Maiden-Geschichte
‘Infinite Dreams’: Adrian Smith blättert durch 50 Jahre Iron Maiden-Geschichte
Exklusives Video-Feature: Adrian Smith blättert durch den Iron Maiden-Bildband ‘Infinite Dreams’.
Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band. Das ausführliche Interview mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Fotobuch-Kurator Ben Smallwood lest ihr in der Novemberausgabe des METAL HAMMER. Hier könnt ihr uns beim Gespräch mit Adrian Smith direkt über die Schulter gucken! Übrigens: Sichert euch jetzt „The Rum Of The Ancient Mariner“ von Iron Maiden – den exklusiven Caribbean Dark Rum für Fans und Sammler. Unter allen Käuferinnen und Käufern verlost vinoSCOUT 2 Tickets für das Iron Maiden-Konzert 2026…
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