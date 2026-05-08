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Peter Kernel live in Bern 12.06.2026

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Künstler: Peter Kernel

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Steven Tyler feiert Teilerfolg bei Missbrauchsklage
Steven Tyler (Aerosmith) bei den MTV Video Music Awards am 7. September 2025 in Elmont, New York
Steven Tyler von Aerosmith darf sich über einen Zwischenerfolg vor Gericht freuen, komplett los ist er den Missbrauchsfall aber noch nicht.
Aerosmith-Frontmann Steven Tyler hat sich vorerst vor Gericht gegen Julia Misley (geborene Holcomb) durchgesetzt. Misley hatte den Rocker wegen sexueller Nötigung einer Minderjährigen und Nötigung zu einer Abtreibung verklagt — Richterin Patricia A. Young entschied nun, dass es aufgrund der abgelaufenen Verjährungsfrist zu keinem Verfahren kommt, wie Billboard und Loudwire berichten. Eine anders angelegte Klage ist jedoch möglich. Neuauflage? "Die Klage des Klägers wurde mehr als 35 Jahre nach den angeblichen Taten eingereicht und mehr als 35 Jahre, nachdem sie 18 geworden ist", heißt es in der Begründung von Young. "Um fristgerecht zu sein, hätte die Klage innerhalb von sieben Jahren…
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