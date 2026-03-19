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Placebo live in Leipzig 12.10.2026

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Adresse:
Quarterback Immobilien Arena, Leipzig
Am Sportforum 2
04105 Leipzig

Webseite: https://www.quarterback-immobilien-arena.de/

Künstler: Placebo

Ort: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

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Manowar: Ex-Gitarrist Ross The Boss leidet an ALS
Der einstige Manowar-Musiker Ross The Boss beim Little Steven's Underground Garage Festival am 14. August 2004 in New York City
Der frühere Manowar-Gitarrist Ross The Boss leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS, die es ihm erschwert, sich zu bewegen.
Diese Neuigkeit dürfte Manowar-Fans nachdenklich stimmen: Ross Friedman alias Ross The Boss, welcher die True Metal-Gruppe 1980 mit Bassist Joey DeMaio gegründet hatte, laboriert an amyotropher Lateralsklerose — kurz ALS. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare, degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, welche auch Lou-Gehrig-Syndrom (nach dem von der Krankheit betroffenen Baseballspieler Lou Gehrig) genannt wird. Umwerfender Support Im zugehörigen Statement von Friedmans Presseagenten heißt es: "Ross ‚The Boss‘ Friedman, Gründungsmitglied der Punk Rock-Legenden The Dictators und der Heavy Metal-Veteranen Manowar, hat die Diagnose der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) bekommen, die gemeinhin als Lou-Gehrig-Syndrom bekannt ist. Die Diagnose folgte auf mehrere…
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