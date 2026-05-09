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Possessed By Paul James live in Hamburg 05.06.2026

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Künstler: Possessed By Paul James

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Phil Campbell: Geliebte Riffs
Phil Campbell And The Bastard Sons
Aus dem Archiv: Das mit seinen drei Söhnen betriebene Projekt Phil Campbell & The Bastard Sons veröffentlichte kürzlich sein mittlerweile drittes Album.
Dieses Interview erschien hier ursprünglich am 05. September 2023 und wurde anlässlich des Todes von Phil Campbell (er verstarb am 13. März 2026) wiederveröffentlicht. Das komplette Interview mit Phil Campbell findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: In letzter Zeit spielt ihr viele Shows mit ausschließlich aus Motörhead-Songs bestehen Setlists. Fühlt es sich nicht komisch für dich an, diese Lieder mit einem anderen Sänger als Lemmy zu spielen? Phil Campbell: Es ist schon etwas merkwürdig. Wir machen diese Shows nur,…
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