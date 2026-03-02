Kamelot kommen zusammen mit Exit Eden und Temperance im November für drei Termine nach Deutschland, präsentiert von METAL HAMMER.

Die progressiven Symphonic Metaller Kamelot haben für 2026 ein umfangreiches internationales Tourneejahr angekündigt – mit Details zu zwei Headliner-Tourneen (die zusammen als „Dark Asylum World Tour“ bezeichnet werden und sowohl Nordamerika als auch Europa umfassen) und dem zweitägigen Special Event KamFest! Den Auftakt machen Kamelot mit einer Nordamerika-Tournee, die am 28. August in Orlando, Florida beginnt und einen Monat lang dauert, bevor sie am 27. September in Silver Spring, Maryland endet. An jedem Abend werden Visions Of Atlantis als Special Guests auftreten, während Frozen Crown jede Show eröffnen werden. Anschließend begibt sich die Band auf eine Headliner-Tournee durch Europa, bei…