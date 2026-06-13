Interview mit Amy Lee (Evanescence). Knocked Loose ziehen Unglück an – und ziehen durch. Personalwechsel bei Warkings, Six Feet Under, Ingested. Album der Woche von Evergrey u.a.
Back In Black – das Metal-Update Knocked Loose trotzen allen Rückschlägen, um vor Metallica zu spielen Warkings, Ingested und Six Feet Under fahren mit der Personalbimmelbahn Sepultura verraten Details zu ihrer Abschieds-Show Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Evergrey ARCHITECTS OF A NEW WEAVE Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Evanescence veröffentlichen ihr neues Album SANCTUARY. METAL HAMMER-Volontärin Helen Lindenmann im Gespräch…