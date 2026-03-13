Biohazard-Sänger Billy Graziadei kann seinen Stolz auf das Album DIVIDED WE FALL kaum verbergen und erklärt, warum der Prozess anders war.

2025 lieferten Biohazard mit DIVIDED WE FALL ihr erstes Studiowerk seit 2012 und ernteten dafür viel Lob. Auch Sänger und Gitarrist Billy Graziadei ist mit der Platte mehr als zufrieden, wie er im Vulgar Display Of Podcast erzählt. Außerdem erzählt er, wie die Band ihr altes Feuer wiederentdeckt hat. "Billy Biohazard 1993" "Ich bin kein überheblicher Typ, aber mit dieser Platte haben wir ins Schwarze getroffen. Wir hatten einen großartigen Produzenten, Matt Hyde. Er sagte zu mir, dass er meine Soloarbeit liebt und gerne mit uns zusammenarbeiten würde", meint der Musiker. Aber dem Produzenten war eine Sache besonders wichtig, wie…