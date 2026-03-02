Das klingt nach einem Heidenspaß: William Shatner (‘Star Trek’) hat ein hochkarätig besetztes Metal-Album angekündigt.

‘Raumschiff Enterprise’-Legende William Shatner hat schön öfter selbst Musik gemacht — nun will es der 94-Jährige noch einmal wissen. So hat der Schauspieler ein Album mit sage und schreibe "35 sorgfältig ausgewählten Metal-Ikonen" angekündigt. Darauf will der Kanadier "zu gleichen Teilen Donner, Theater und furchtlose Experimente" präsentieren. Zuvor hatte die ‘Star Trek’-Ikone schon mit illustren Rockern wie Zakk Wylde (Ozzy Osbourne), Ritchie Blackmore, Edgar Froese (Tangerine Dream), Wayne Kramer (MC5) und Henry Rollins (Black Flag, The Rollins Band) kollaboriert. Feuer, Präzision & Chaos Der Ansatz von William Shatner war dabei, seine Spoken Words mit cineastischer Atmosphäre zu verbinden. "Dieser neue…