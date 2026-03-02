Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess findet, dass die Musik seiner Band unter Einfluss von Alkohol oder Drogen nicht spielbar ist.

In einem aktuellen Interview mit The Breakdown With Nath & Johnny erklärt Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess, wie er und seine Band-Kollegen es vermieden, den Exzessen der Rock-Szene zu entkommen. Er hat auch eine klare Meinung dazu, ob Dream Theater-Musik unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gespielt werden sollte. Er sagt: "Jeder hat seinen eigenen Lebensfluss. Natürlich hatten verschiedene Band-Mitglieder auch ihre Probleme, aber als Band waren wir meistens sehr stabil. Niemand erreichte jemals den Punkt, an dem es der Band hätte schaden können. Oder an dem man sich fragte, wie es jetzt weitergehen soll wegen jemandes Suchtproblem." Experiment Rudess führt weiter…