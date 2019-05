Andy Sneap über seine Zukunft bei Judas Priest

Andy Sneap ist derzeit als Gitarrist unterwegs mit Judas Priest auf deren Firepower-Tour. Sneap war für Glenn Tipton eingesprungen, nachdem dieser wegen seiner Parkinson-Erkrankung kürzer treten musste. In einem Interview mit ‘The Void With Christina’ redete der Produzent und Musiker über die derzeitige Tournee und über seine Zukunft in der Band, die laut Sneap jedoch noch sehr ungewiss sei:

„Ich springe gerade nur ein, wirklich. Sie baten mich, mitzuhelfen, also stimmte ich zu und habe das beste getan, was ich konnte. Ich hatte ein Jahr mit Judas Priest im Studio verbracht – zur gleichen Zeit arbeitete ich auch mit Accept und Saxon – daher war es gut für mich, eine Auszeit von der Studioarbeit zu nehmen, weil mich diese ein bisschen geschlaucht hat, wenn ich ehrlich bin.

Zurücktreten zu können und trotzdem etwas Musikalisches und etwas in dieser Größe machen zu können, war großartig. Wohin es gehen wird? Ich habe keine Ahnung. Wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen. Es hieß ‚Andy, kannst du diese Tour machen? Kannst du und hier aushelfen?‘ Das war’s.“

Die Entscheidung liege bei Sneap

„Heute ist Andy in erster Linie ein Produzent. Ob er das wieder aufgreifen und in Vollzeit machen will oder nicht, wird eine einvernehmliche Entscheidung sein, wenn die Zeit kommt. Andy kann gerne bei uns weitermachen. Er hat einen sagenhaften Job während des letzten Jahres gemacht, als er Glenn vertreten hat.“