Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Leaves’ Eyes, Crystal Lake sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Abrogation 'Morgenrot' Bloodhunter 'The Devil's Own' Crystal Lake 'Everblack' (feat. David Simonich) Dramatist 'Black Hole' Dust In Mind 'Unbreakable' Furies 'Cannibale' Heaven.exe 'There Is No God' Holosoil 'Spirals' Horskh 'Bad Glitch' Leaves' Eyes 'Song Of Darkness' Lorna Shore 'In Darkness' Messticator 'Bloodsport' Opeth '§7' The Prophecy 23 'Work Eat Sleep Repeat' Sainted Sinners 'Sunshine' Snovonne 'Bright Sides' Sum Of R 'The Solution' Türböwitch 'Markoláb' Witch Ripper 'The Portal'