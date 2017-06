Rob Halford präsentiert seine Top Ten-Liste von Metal-Alben

Foto: Frank Meissner. All rights reserved.

Rob Halford steht offensichtlich auf bandbetitelte Alben – Scherz beiseite: Wirklich überraschend sind in dieser Liste die Debüts von Korn und Slipknot, allerdings auch die Wahl des favorisierten Iron Maiden– beziehungsweise Metallica-Albums.

10. Motörhead ACE OF SPADES

09. Slipknot SLIPKNOT

08. Emperor ANTHEMS TO THE WELKIN AT DUSK

07. Dio HOLY DIVER

06. Pantera COWBOYS FROM HELL

05. Slayer REIGN IN BLOOD

04. Iron Maiden IRON MAIDEN

03. Korn KORN

02. Metallica KILL ‘EM ALL

01. Black Sabbath BLACK SABBATH