Bei Corrosion Of Conformity gibt es eine Neubesetzung am Schlagzeug. Die Empfehlung kam von keinem Unbekannten.

Von der ursprünglichen Besetzung von 1982 ist heute nur noch Gitarrist Woody Weatherman bei Corrosion Of Conformity übrig. Immerhin stieß Frontmann Pepper Keenan erst 1989 zur Band. Nachdem Mitbegründer und Schlagzeuger Reed Mullin Anfang 2020 verstorben war, saß zunächst Stanton Moore erneut an den Trommeln (er war bereits 2005 eingesprungen). Zusammen mit Keenan, Weatherman und Bobby Landgraf (Down) am Bass nahm die Gruppe zuletzt das Nachfolgealbum zu NO CROSS NO CROWN (2018) auf. Bestens vorbereitet Das Doppelalbum GOOD GOD / BAAD MAN erscheint am 3. April. Bei der anschließenden Tournee, die auch einen Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air einschließt,…