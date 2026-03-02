Joan Jett macht ihr Ding, genau wie sie es will, und lässt sich von niemandem etwas sagen. Ihr Solo-Debüt ist ein perfektes Beispiel dafür.

Es gibt Debütalben, die höflich anklopfen, sich vorstellen und artig fragen, ob sie vielleicht kurz reinhören dürfen. Dann gibt es noch BAD REPUTATION. Joan Jett hat 1981 der gesamten Musikindustrie den Mittelfinger gezeigt und dabei so breit gegrinst, dass selbst die härtesten Punk-Veteranen anerkennend nicken mussten. Genug Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen Dabei beginnt die Geschichte dieses Albums nicht mit einem glamourösen Labelvertrag, sondern einer Abfuhr nach der anderen. Nach dem Ende der Runaways stand Jett an einem Scheideweg: weitermachen oder untergehen. Sie entschied sich für Ersteres - und zwar mit einer Sturheit, die man sonst nur von heutigen nordischen Metal-Demos kennt,…