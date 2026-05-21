Frontsänger Bruce Dickinson stellt klar, warum Iron Maiden nicht wollen, dass ihre Tickets zu teuer werden.

Bei der Weltpremiere der neuen Dokumentation ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ am Dienstag, den 5. Mai 2026 in London hat Frontmann Bruce Dickinson in einem Interview bei MSN darüber gesprochen, wie sich das Konzertgeschäft verändert hat. Hierbei betonte die "air raid siren", dass die Heavy-Metaller keine zu hohen Ticket-Preise haben wollen, damit auch die richtigen Fans bei ihnen in der ersten Reihe stehen können. Übrigens: Sichert euch jetzt „The Rum of the Ancient Mariner“ von Iron Maiden – den exklusiven Caribbean Dark Rum für Fans und Sammler. Unter allen Käufer*innen verlost vinoSCOUT – hier teilnehmen 2 Tickets für das Iron Maiden Konzert Hannover 2026.…