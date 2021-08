„Rock Your Monday“: Die neue Rock- und Metalshow

Unter der Moderation von Beyond The Black-Sängerin Jennifer Haben und Tom Küppers, „The Wacken Radio Hour“– und „Full Metal Gaming“-Sprecher sowie METAL HAMMER-Autor, ruft Amazon Music „Rock Your Monday“ ins Leben. Auf dem Twitch-Kanal von Amazon Music geht die Sendung einmal im Monat um 19:00 Uhr live. Unterhaltsam widmen sich die Moderatoren den wichtigsten Geschehnissen der Rock- und Metal-Welt. Aktuelle Nachrichten und Veröffentlichungen, sowie der Klatsch und Tratsch der Szene werden in den Interviews diskutiert. In der Pilotfolge, die Ende Juli erschien, war Falk Maria Schlegel von Powerwolf zu Gast, die kurz vorher ihr neuestes Album CALL OF THE WILD veröffentlicht hatten. Durch die Livechat-Funktion via Twitch können sich auch Zuschauer an den Unterhaltungen beteiligen. Zusätzlich können diese an Spielen und Abstimmungen teilnehmen.

Heute, am 30. August 2021, erscheint die zweite Episode von „Rock Your Monday". Specki T.D. von In Extremo und Christoph Wieczorek von Annisokay werden diesmal dabei sein. Des Weiteren kann sich das Publikum auf kleine Special-Auftritte von Amaranthe und Thundermother freuen. Wie bei der Pilotfolge gibt es auch dieses Mal feste Game-Slots und Just Chatting-Momente.

Am 27. September 2021 kommt die nächste Folge. Alle weiteren Show-Termine werden im Zeitplan des Amazon Music Twitch-Kanals bekannt gegeben. Falls ihr die erste Folge verpasst haben solltet, könnt ihr diese hier nachholen. Und wenn ihr schon dabei seid, hört doch mal in die Playlist zur Show rein.