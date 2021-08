Metallica kündigen eigenen Podcast an

Um Metallica scheint es keine Ruhe zu geben. Die wahrscheinlich wertvollste Metal-Institution überhaupt gibt nun preis, einen Podcast unter der Produktion von Amazon herauszubringen. Zwar gibt es noch kein genaues Datum zur Veröffentlichung, allerdings sind die Inhalte der ersten acht Episoden bereits sicher. Nach Angaben der Band starten die ersten Folgen mit einem Blick hinter die Kulissen von Metallicas Band-betitelten Album aus dem Jahr 1991, besser bekannt als „Black Album“.

„Der Wahnsinn, den wir vollbringen, nur um unseren eigenen Verstand zu bewahren – damit identifizieren sich die Leute. Dazu kommt die Tatsache, dass sie nicht alleine sind – und wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Das ist das, was es für mich ausmacht“, sagt Frontmann James Hetfield.

Coming soon… The Metallica Podcast! We’re starting with eight episodes taking a look behind the scenes at „The Black Album.“

Subscribe for free wherever you like to listen and stay tuned for details: https://t.co/UlA4kEUfv1#BlackAlbum2021 pic.twitter.com/XpaOwCwsig

— Metallica (@Metallica) August 5, 2021