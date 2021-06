Cradle Of Filth haben endlich die Nachfolgerin von Keyboarderin Lindsay Schoolcraft bekanntgegeben: Es ist Anabelle Iratni.

Cradle Of Filth haben am Mittwoch, den 12. Mai, ein Konzert gestreamt und dabei zum ersten Mal ihre neue Keyboarderin präsentiert. An den Tasten bei den Briten sitzt nun fortan Anabelle Iratni, die mit Frontmann Dani Filth bereits in Devilment gespielt hat und auch in ihrer eigenen Gruppe Veile musiziert. Sie schreibt dazu auf Facebook (siehe unten): "Überraschung! Endlich kann ich aus dem Schatten heraus und enthüllen, dass ich in der Tat mit Cradle Of Filth Chaos stifte. Danke euch, liebe Filth-Fans, für das herzliche Willkommen! Ich bin aufrichtig überwältigt von der Menge an Liebe, die ich von euch unglaublichen…