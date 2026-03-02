Der Cliff Burton Day zu Ehren des 1986 ums Leben gekommenen Metallica-Bassisten steigt erneut am 10. Februar 2026.

Cliff Burton ist ein Heiliger im Kosmos von Metallica. Sein virtuoses Bassspiel in Kombination mit seinem viel zu frühen, tragischen Tod bei einem Busunfall auf Tour in Schweden im Jahr 1987 machen ihn zu einer wahren Metal-Legende. Insofern verwundert es überhaupt nicht, dass Castro Valley, das kalifornische Heimstädtchen des Thrashers, einen Gedenktag zu seinen Ehren abhält. Das Ganze steigt zum mittlerweile neunten Mal — und zwar am morgigen 10. Februar 2026, an dem Cliff 64 Jahre alt geworden wäre. In Erinnerungen schwelgen Dabei lädt die Familie von Cliff Burton dazu ein, wie die einstige Tour-Crew der "Damage Inc."-Konzertreise, welche dieses…