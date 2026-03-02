Chris Daughtry hat nichts für KI-generierte Bilder und Videos übrig. Nun spricht er sich im Interview erneut dagegen aus.

Christ Daughtry musste schon 2025 schlechte Erfahrungen mit KI-Deepfakes machen. Damals gingen unter anderem gefälschte Fotos von ihm viral, auf denen er dem erschossenen Rechtsextremisten Charlie Kirk gedachte. In einem Social Media-Post stellte der Musiker klar, dass es, wenn er es nicht selbst postet, sich um Fälschungen handle. Nun spricht er im Interview mit Full Metal Jackie erneut über die Gefahren von KI. Falschinformationen Auf die Frage, ob er eine Lösung kenne, um das KI-Problem zu beheben, antwortet er: "Das ist eine heikle Frage und ich habe keine Antwort darauf. Man sollte meinen, es sei illegal, falsche Informationen über jemanden…