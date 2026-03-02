Dave Mustaine lässt nichts anbrennen und legt im Herbst 2027 seine zweite Biografie nach, in der er von seiner Krebserkrankung erzählt.

Kurz vor der Veröffentlichung des finalen, Band-betitelten Megadeth-Albums an diesem Freitag, den 23. Januar 2026 sind Pläne für eine weitere Biografie über Dave Mustaine bekanntgeworden. So soll sich ‘In My Darkest Hour’ um den Kampf gegen Stachelzellkrebs drehen, der bei dem Musiker 2019 in seiner hinteren Zunge festgestellt wurde. Als vorläufiger Erscheinungstermin für den Schmöker hat der Verlag Da Capo September 2027 ins Auge gefasst. Inspiration Neben Dave Mustaine selbst schreibt vor allem New York Times-Journalist Joe Layden an ‘In My Darkest Hour’. Der Autor hat mit dem Thrash-Metaller bereits an seiner Autobiografie ‘Mustaine: A Heavy Metal Memoir’ zusammengearbeitet. Darüber…