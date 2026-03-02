Slipknot haben ihre Klage gegen den Internet-Domain-Inhaber von slipknot.com nach dem Vorwurf einer verpassten Frist vorerst freiwillig zurückgezogen.

Schon im Oktober hatten Slipknot den Inhaber der Domain slipknot.com wegen Patentverletzung durch Domänenbesetzung sowie Markenverletzung verklagt. Nun macht die Band vorerst einen Rückzieher in dem Rechtsstreit, wie Domain Name Wire berichtet. Freiwillige Klagerücknahme Anfang dieser Woche reichten die Anwälte des Domain-Inhabers einen Antrag auf Klageabweisung ein. Sie meinten, Slipknot hätten den Registranten nicht innerhalb der gerichtlich vorgeschriebenen Frist vorgeladen. Schon am nächsten Tag reichte die Groove Metal-Formation ihren Antrag auf freiwillige Klagerücknahme ein. Allerdings ohne Präjudiz, was bedeutet, dass die Band ihre Ansprüche erneut geltend machen könnte. Das amerikanische Gesetz zum Verbraucherschutz vor Cybersquatting erlaubt Einzelpersonen und Firmen, die…