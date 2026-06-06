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Sabaton live in Hamburg 28.04.2027

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Adresse:
Barclays Arena, Hamburg
Sylvesterallee 10
22525 Hamburg

Webseite: https://www.barclays-arena.de/

Künstler: Sabaton

Ort: Barclays Arena, Hamburg

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Long Distance Calling: Post Rock ohne Stimme
Long Distance Calling
Wie Long Distance Calling das erklärte Ziel eines „epischen Kopfkinos“ gelingt, erklärt uns ihr Gitarrist David Jordan.
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