Annihilator: Stu Block statt Jeff Waters am Mikro

Annihilator-Frontmann und -Gitarrist Jeff Waters will sich fortan nurmehr auf seine instrumentalen Aufgaben konzentrieren und den Job am Mikro jemand anderem überlassen. Im Moment steht dort der aktuelle Into Eternity- und ehemalige Iced Earth-Sänger Stu Block. Selbiger half Waters zusammen mit Drummer Dave Lombardo (Ex-Slayer), das 2007er-Album METAL als METAL II zu einzuspielen. Dabei habe er sich dazu entschieden, nicht mehr zu singen: „Ich bin ein Gitarrist.“

Anstrengende Doppelfunktion

Ob sein Verzicht auf den Mikro-Posten bedeute, dass Stu Block bei Annihilator nun verstärkt zum Zug kommt, wurde Waters im Interview bei „Blabbermouth“ gefragt. „Bingo“, meinte Jeff. Des Weiteren plant der Kanadier eine Art Reuniontour zu Ehren der ersten drei Annihilator-Werke ALICE IN HELL (1989), NEVER, NEVERLAND (1990) und SET THE WORLD ON FIRE (1993). NEVER, NEVERLAND-Sänger Coburn Pharr und SET THE WORLD ON FIRE-Vokalist Aaron Randall werden hierbei als Kandidaten gehandelt.

„Wenn Coburn dafür nicht gesund genug ist, wäre Stu dabei“, verriet Waters. „Ich habe Stu gesagt, dass ich nicht mehr singen will. Es ist zu beschwerlich. Es fordert zu viele Opfer. Ich bin kein großartiger Sänger. Es ist echt hart, gleichzeitig zu spielen und zu singen. Ich habe nicht diese natürliche, fantastische Gesangsstimme.“ Sodann verglich sich Jeff mit James Hetfield von Metallica und Dave Mustaine von Megadeth, die beide auf ihre eigene Art Meister darin seien, gleichzeitig Gitarre zu spielen und zu singen. „In dieser Liga bin ich nicht.“

