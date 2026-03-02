Es liegt zwar schon mehr als zwanzig Jahre zurück, aber Gitarrist Jack Owen nennt endlich Gründe für seinen Abgang bei Cannibal Corpse.

Jack Owen war 1988 Mitbegründer von Cannibal Corpse. Während Kollege Chris Barnes bereits 1995 die Segel strich und mit Six Feet Under weitermachte, hielt Owen noch bis 2004 bei Cannibal Corpse durch. Ohne die eigentlichen Gründe zu nennen, verabschiedete sich der Gitarrist damals, und so blieben von der Ursprungsbesetzung nur noch Schlagzeuger Paul Mazurkiewicz und Bassist Alex Webster. In einem Statement im Mai 2004 schrieb Owen: „Nach 15 Jahren bei CANNIBAL CORPSE habe ich mich entschieden, die Band zu verlassen. Mein Herz war einfach nicht mehr dabei, und das spiegelte sich auch in meinem Auftreten auf der Bühne wider. Die…