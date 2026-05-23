Das neue Album von Saxon scheint fertig zu sein. Immerhin verrät Sänger Biff Byford, wann die Fans mit neuer Musik rechnen können.

Nachdem Saxon in den vergangenen Monaten mit einigen Turbulenzen zu kämpfen hatten, geht es dieses Jahr mit Volldampf weiter. Im Sommer 2025 mussten Saxon fast alle Auftritte absagen, da sich Frontmann Biff Byford einer Notoperation unterziehen musste. Grund dafür war ein Tumor im Darm. Während andere teilweise viele Monate zur Genesung brauchen, stand Byford schon Anfang November wieder auf der Bühne. Immer auf dem Laufenden In regelmäßigen Abständen veröffentlichte der 75-Jährige Videobotschaften, um die Öffentlichkeit bezüglich seines Gesundheitszustands auf dem Laufenden zu halten. Dabei erwähnte er auch wiederholt, dass die Band an einem neuen Studioalbum arbeite. Schon im Oktober 2025…