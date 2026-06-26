Charlie Benante setzt nach einer Verletzung der rechten Hand die restlichen Anthrax-Shows in Europa aus. Es gibt jedoch eine Vertretung.

Seit Ende Mai touren Anthrax durch Europa, und einige Termine stehen noch auf dem Plan. Diese müssen allerdings ohne Schlagzeuger Charlie Benante stattfinden. Der 63-Jährige erholt sich derzeit von einer Handverletzung. Für eine Aushilfe ist glücklicherweise gesorgt, sodass alle Auftritte wie geplant stattfinden können. Zeit zum Heilen Über seine Social Media-Kanäle setzte der Drummer kürzlich einen „Autsch-Post“ ab. Darin informiert Benante die Anthrax-Fans darüber, „dass ich mir leider die rechte Hand verletzt habe und deshalb, auf Anraten meines Arztes, vom 20. Juni bis zum 4. Juli einige Konzerte aussetzen werde, um meiner Hand genügend Zeit zum Heilen zu geben.“ Das…