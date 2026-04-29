Die Göteborger Symphoniker wollen die Musik von At The Gates, Dark Tranquillity und In Flames mit orchestralen Interpretationen ehren.

Der Göteborger Melodic Death Metal hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Musikszene vor Ort und etablierte die Stadt als Musikhochburg in Schweden. Das wollen nun auch die Göteborger Symphoniker mit einer Aufführung einiger Klassiker würdigen. Lieder von At The Gates, Dark Tranquillity und In Flames bekommen einen orchestralen Anstrich. Aufgeführt werden die Lieder am 4. und 5. Dezember 2026 im Göteborger Konzerthaus. Metal in neuem Glanz Unter der Leitung von Dirigent Josef Rhedin präsentiert das Orchester speziell angefertigte Arrangements von Johan Lindström und dem Komponisten John Metcalfe. Letzterer ist unter anderem für seine Arbeit mit U2, Coldplay und Peter Gabriel…