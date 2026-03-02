In Anbetracht der Ticket-Preise kommt es für Napalm Death-Frontmann Mark "Barney" Greenway gar nicht infrage, weniger als 100 Prozent zu geben.

Wer schon mal ein Napalm Death-Konzert besucht hat, weiß, dass die Briten keine halben Sachen machen. Das bestätigt nun auch Sänger Barney Greenway im Interview mit Strefa Music Art, als es darum geht, ob er sich mit Napalm Death jemals gelangweilt habe. Schwierige Monate Greenway, der schon seit über drei Jahrzehnten am Mikrofon der Grindcore-Pioniere steht, meint: "Ich hatte manchmal das Gefühl, aber nur für kurze Zeit. Und es ging dabei auch eher um andere Dinge, die mich belasteten. Ich hatte ein paar schwierige Monate, deswegen fühlte ich mich entmutigt. Danach ging es mir wieder gut." Allerdings weiß er trotzdem, wann…