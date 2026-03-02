Audrey Horne und Motorowl kommen im Oktober für zehn Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz. Präsentiert von METAL HAMMER!

Die norwegischen Hard-Rocker Audrey Horne werden auf ihrer Tournee im Oktober vermutlich einige Songs ihres für den Herbst angedachten neuen Albums vorstellen. Macht euch auf ihren Konzerten mit der Supportband Motorowl auf energiegeladene Shows gefasst. METAL HAMMER präsentiert: Audrey Horne + Motorowl 08.10. Köln, Gebäude 9 09.10. Essen, Turock 10.10. Münster, Sputnik Café 11.10. Hamburg, Bahnhof Pauli 18.10. CH-Zürich, Plaza 20.10. München, Backstage Halle 21.10. Bamberg, Live Club 22.10. Frankfurt, Das Bett 23.10. Dresden, Puschkin Club 24.10. Berlin, Hole44 Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit…