Soulfly-Frontmann Max Cavalera und Ehefrau Gloria haben den Tod ihrer Tochter Christina zu beklagen. Sie verstarb nach längerer Krankheit.

Max Cavalera und dessen Ehefrau Gloria haben einen Todesfall im engsten Familienkreis zu beklagen. Ihre Tochter Christina, von 1997 bis 2021 die persönliche Assistentin sowie Tourmanagerin von Soulfly, verstarb im Februar nach langem Kampf gegen eine nicht näher benannte Krankheit. Max und Gloria nehmen Abschied „Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen geben Max und Gloria sowie die gesamte Familie Cavalera den Tod ihrer geliebten Tochter, Schwester und Mutter Christina bekannt. Nach langem Kampf gegen ihre Krankheit hat sie nun Frieden gefunden, vereint mit ihren beiden Söhnen Adam und Moses sowie ihrem Bruder Dana“, schrieb Gloria Cavalera in den Sozialen Medien.…