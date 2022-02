Kreator kündigen ihr neues Album HATE ÜBER ALLES an

Eine Botschaft, die alle Enthusiasten der alten Thrash-Schule freuen wird: Kreator kündigen nach fünf Jahren den Nachfolger von GODS OF VIOLENCE an – HATE ÜBER ALLES. Am 03. Juni 2022 erscheint die neue Platte der deutschen Thrash-Hochkaräter, die „High-Energy-Geballer direkt aus dem Herzen der Bestie“ verspricht. Neben dem Stammpersonal um Mille Petrozza, Jürgen „Ventor“ Reil und Sami Yli-Sirniö ist HATE ÜBER ALLES das erste Kreator-Album mit Frédéric Leclercq am Bass. Bereits heute präsentieren Petrozza und Co. den Titel-Track ihres 15. Langspielers. Seht hier das Video zu ‘Hate Über Alles’.

Hass ist das Virus unseres Planeten

Empfehlung der Redaktion Arch Enemy: Alle Infos zum neuen Album Melodic Death Metal Im Juli 2022 erscheint endlich das elfte Arch Enemy-Album. Es trägt den Titel DECEIVERS und enthält elf Songs. Alle Infos dazu findet ihr hier. „Musikalisch wollte ich ein bisschen greifbarer und kompakter werden“, so Mille Petrozza, Band-Kopf, Sänger, Song-Schreiber und Gitarrist, über HATE ÜBER ALLES. „Wir wollten eingängige Songs schreiben, die die Leute live feiern können. Im Thrash oder generell im Metal sind vermeintliche Genre-Regeln bisweilen wichtiger als die Qualität der Songs. Mir persönlich ist das Genre im Grunde aber egal, es gibt nur gute und schlechte Songs.“

Schon seit der Gründung von Kreator hat Mille Petrozza gegen Homofeindlichkeit im Metal, religiösen Fanatismus und die Macht totalitärer Ideologien gewettert. So soll es mit HATE ÜBER ALLES natürlich weitergehen. „Hate is the virus of this world“, heißt es im Titel-Song. Kreator kritisieren lautstark den verbreiteten Hass in den Sozialen Medien, die Verrohung des Diskurses und erneut – und zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig – den Vormarsch totalitär-ideologischer Bewegungen.

Empfehlung der Redaktion Korn präsentieren ihre letzte REQUIEM-Kostprobe ‘Lost In The Grandeur’ Alternative Metal, Modern Metal , Nu Metal Korn veröffentlichen mit ‘Lost In The Grandeur’ den letzten Anheizer vor der Veröffentlichung ihrer neuen Platte REQUIEM. „Die Leute schreien sich nur noch an und gehen sich direkt an die Gurgel“, erzählt Petrozza. Der toxische Sog der sozialen Verstimmung ist so stark, dass schlussendlich nichts als Hass übrigbleibt – HATE ÜBER ALLES eben. Ein Titel, den man direkt als Hommage an die Dead Kennedys und deren satirisch angehauchte, antifaschistische Hymne ‘California Über Alles’ erkennt.

Aufgenommen wurde HATE ÜBER ALLES im Berliner Studio Wong und den Hansa Studios – Nick Cave, David Bowie, Depeche Mode oder U2 haben hier wegweisende Alben aufgenommen. Diesmal betreute der Ghostemane- und Power Trip-Produzent Arthur Rizk Kreator bei der Entstehung der Platte; außerdem gibt’s Vocals von Drangsal und Sofia Portanet zu hören. Also: Den 03. Juni 2022 im Kalender markieren und nicht vergessen, bei der Tour vorbeizuschauen.

Die HATE ÜBER ALLES-Tracklist: