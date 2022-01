Arch Enemy: Alle Infos zum neuen Album

Fünf Jahre nach WILL TO POWER kommt endlich das nächste, elfte Arch Enemy-Album. Dieses trägt den Titel DECEIVERS und erscheint am 29. Juli 2022 über Century Media. Die elf darauf enthaltenen Songs werden als „schonungslos einprägsam“ und „gnadenlos brutal“ beschrieben. Die Single ‘Handshake With Hell’ wird am 04. Februar 2022 als weiterer Vorgeschmack ausgekoppelt, gemeinsam mit dem Album-Pre-Order-Start.

DECEIVERS Tracklist:

Handshake With Hell Deceiver, Deceiver In The Eye Of The Storm The Watcher Poisoned Arrow Sunset Over The Empire House Of Mirrors Spreading Black Wings Mourning Star One Last Time Exiled From Earth

Arch Enemy-Gitarrist Michael Amott zeigt sich zufrieden. „Da wir gerade erst den 25. Band-Geburtstag gefeiert haben und jetzt bald unser elftes Studioalbum veröffentlichen, könnte man denken, dass wir nun durch die Gegend reisen und nach Scheme F vorgehen. Aber nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Es ist ohne Zweifel jedes Mal eine Herausforderung, die Messlatte beim Songwriting und der Produktion eine Stufe höher zu legen. Es kann anfangs sogar auf gewisse Weise entmutigend wirken.

Doch sobald wir einmal losgelegt haben und völlig in den kreativen Prozess eingetaucht sind, wirkt es so, als gäbe es nichts anderes mehr auf der Welt. Und trotz dass wir voll fokussiert sind, haben wir die meiste Zeit jede Menge Spaß dabei, neue Musik zu entwickeln. Und das lief auch bei DECEIVCERS so ab. Wir haben uns von der Außenwelt abgeschottet und uns tief in die künstlerische Ebene hineinbegeben. Wir haben musikalisch wie thematisch einige wirklich interessante Aspekte beleuchtet, wie ich finde. Einige Dinge könnten sogar eine oder zwei Augenbrauen hochziehen lassen, doch ihr werdet sämtliche typischen Band-Trademarks vorfinden. Die Scheibe ist Arch Enemy in voller Geschwindigkeit und Power!"

Sofern alles glattläuft, werden Arch Enemy und Behemoth im Frühjahr ihre US-Co-Headlinertour mit den Gästen Napalm Death und Unto Others absolvieren. Danach sind Sommer-Festival-Auftritte geplant, bevor im Oktober die geschobene „European Siege 2022“-Tour mit Behemoth, Carcass und Unto Others losgeht. Termine und Infos findet ihr hier.

