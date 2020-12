METAL HAMMER präsentiert: Arch Enemy & Behemoth

Wenn 2021 mitspielt, und diese vermaledeite Pandemie dann endlich hinüber ist, kommt im Herbst nächsten Jahres ein wahres Live-Spektakel auf den geneigten Metaller zu. Arch Enemy– und Behemoth-Konzerte für sich genommen machen schon eine Menge Spaß. Nun haben sich die beiden Metal-Schwergewichter allerdings zusammengetan und wollen im Oktober 2021 auf Co-Headliner-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. Als Support mit dabei: Carcass und Unto Others.

Dabei werden alle Bands schwere akustische sowie optische Geschütze auffahren. Schließlich haben Arch Enemy und Behemoth ihre gemeinsame Konzertreise nicht umsonst „The European Siege 2021“ getauft. So kommt diese Tour-Ankündigung als wahrer Grund zu Freude daher, gerade auch in dieser schlauchenden Corona-Pandemie. Arch Enemy-Gitarrist Michael Amott sieht das genauso: „Während wir gerade diese schwierigen und herausfordernden Zeiten durchmachen, brauchen wir alle etwas, auf das wir uns freuen können – einen Grund, die Hoffnung zu bewahren, oder? Nun, das ist er! Die ‘The European Siege’-Tour mit Arch Enemy, Behemoth, Carcass und Unto Others ist zweifelsohne die ultimative Metal-Tour des Jahres 2021. Wir sehen uns da!“

Vielleicht sogar noch explosiver und freuriger sind die Darbietungen von Behemoth anzuschauen. Die polnischen Black-Metaller werden sicherlich wieder eine gewohnt okkulte Live-Show der Extra-Klasse auf die Beine stellen – inklusive reichlich Pyrotechnik. So kann es ebenfalls Behemoth-Boss Adam „Nergal“ Darski kaum erwarten, endlich wieder auf die Bühne zu gehen: „Nach über einem Jahr ohne Live-Musik können wir uns keine bessere Rückkehr zu unseren geliebten Legionen vorstellen, als mit der Performance neuer Musik und einem Event für die Ewigkeit.“

15.10.2021 Berlin, Columbiahalle

20.10.2021 AT–Wien, Gasometer

22.10.2021 Ludwigsburg, MHP Arena

26.10.2021 CH-Zürich, Samsung Hall

27.10.2021 Frankfurt, Jahrhunderthalle

29.10.2021 München, Zenith

30.10.2021 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10.2021 Hamburg, edel-optics.de Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.