Bassist und Sänger Mariusz Duda hat seinen Ausstieg bei Riverside bekanntgegeben. Seinen Angaben zufolge ist das auch das Aus für die Band.

Nach 25 Jahren sind Riverside am Ende. Zugegeben, es hat sich angebahnt. Seit dem vergangenen Sommer ist es schon stiller um die polnischen Progressive-Metaller geworden. Frontmann Mariusz Duda war allerdings sehr aktiv in den Sozialen Medien und hat immer wieder Posts zu anderen Projekten abgesetzt. Freiheit Erst Anfang April erklärte der Musiker: „Wie einige von euch bereits wissen, habe ich die Gitarre vorübergehend beiseitegelegt und mich seit Anfang des Jahres im Radiostudio verschanzt. Warum habe ich dem zugestimmt? Ich wollte etwas Neues ausprobieren und aus meinen gewohnten Mustern ausbrechen. Ganz einfach. Vor allem aus denen, die mich so sehr belastet…