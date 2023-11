Anlässlich seines 40. Jubiläums erinnert METAL HAMMER an das wohl einschlägigste Mötley Crüe-Meisterwerk überhaupt: SHOUT AT THE DEVIL.

Bereits 40 Jahre liegt die Veröffentlichung der Mötley Crüe-Erfolgsplatte SHOUT AT THE DEVIL zurück. Und obwohl sich in den vergangenen Dekaden einiges getan und sich die Metal-Musiklandschaft bis in die nischigsten Gefilde ausgeweitet hat, überdauert das zweite Studioalbum der US-amerikanischen Glam-Metaller jeden noch so neumodischen Trend. Aufstieg des Glam Metal SHOUT AT THE DEVIL bleibt ein wegweisendes Album, das nicht nur aufgrund seiner musikalischen Qualitäten in Erinnerung geblieben ist, sondern insbesondere wegen seines rebellischen Geists und seiner kontroversen Ästhetik. Die Band selbst, bestehend aus Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars und Tommy Lee, verkörperte dabei die wilden und ungezügelten Kräfte…