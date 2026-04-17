Kiss spielten schon 2025 ihr letztes Konzert - vorerst. Denn die Band will mithilfe von digitalen Avataren weitere Shows spielen und The Sphere wie einen Furz dastehen lassen.

Dass Kiss wohl niemals richtig aufhören werden, ist allein schon anhand der zwei Abschiedstourneen absehbar, die die Band gespielt hat. 2023 spielten sie das letzte Konzert ihrer zweiten Abschiedstournee, und im November 2025 vereinten sie sich schon wieder, um ein unmaskiertes Konzert bei einem Fan-Event zu geben. Darüber hinaus hat die Band bekanntermaßen große Pläne mit Avatar-Shows. "Wir sind Kiss" Im Interview mit Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern erzählt Paul Stanley: "Die Band macht weiter. Ohne die Tourneen ist einiges geplant. Dieses Avatar-Konzert, das in Las Vegas stattfinden wird, wird alle umhauen. Das ist nicht das, was…