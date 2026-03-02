Public Enemy-Legende Chuck D ließ es sich nicht nehmen, über die jüngste Rock & Roll Hall Of Fame-Kritik von Gene Simmons zu reden.

Kiss-Zunge Gene Simmons hat kürzlich — in bester "Alter-weißer-Mann-Manier" — sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass bereits diverse Rap- und Hip-Hop-Künstler in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen wurden, aber beispielsweise Heavy Metal-Ikonen wie Iron Maiden nicht. Des Weiteren versteht er diese urbanen Musikstile nicht. Im Zuge dessen brachte der 76-Jährige dafür die Argumentation vor, dass er schließlich nicht aus dem "Ghetto" stamme. Denn ich rolle mit mei’m Besten Chuck D von Public Enemy konnte daraufhin offenbar nicht anders und sah sich zu einer Replik ermutigt. "Gene Simmons sagt das sowieso alle drei Jahre. Wenn also die nächsten…