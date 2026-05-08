Ex-Equilibrium-Gitarrist Dom R. Crey stellt sich vorübergehend in die Dienste von Lord Of The Lost und füllt die Lücke am Bass.

Anfang des Jahres gaben Lord Of The Lost bekannt, dass sich Bassist Klaas Helmecke alias Class Grenayde „für unbestimmte Zeit“ vom Band-Geschehen zurückzieht. Der Musiker kämpft schon seit Längerem mit Depressionen, weshalb es notwendig sei, „von allen Pflichten, all dem Druck und all der Verantwortung, die dieser Job mit sich bringt, befreit zu werden.“ Damals teilte die Band auch mit, dass die Bassspuren bei den Auftritten in den USA, Kanada und Australien vom Band kommen. Beliebte Aushilfe Da nicht bekannt sei, wie lange Helmeckes Pause dauern oder ob er jemals zu Lord Of The Lost zurückkommen werde, stellte die Band in…