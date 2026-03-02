Teemu Mäntysaari sprach jüngst über die Entstehung von MEGADETH. Wie er erklärte, sei jedes Band-Mitglied in den Schreibprozess eingebunden gewesen.

Vor wenigen Wochen erschien mit MEGADETH (hier Review lesen) das vermutlich letzte Studioalbum von Megadeth. Wie Gitarrist Teemu Mäntysaari nun im Interview mit Chaoszine erklärte, handelt es sich dabei keinesfalls um eine Einzelleistung von Dave Mustaine. Vielmehr waren alle Mitglieder in die Entstehung eingebunden. Und das sogar auf eine für die Musiker selbst überraschend starke Weise. So entstand MEGADETH „Die Songs sind ziemlich spontan entstanden“, sagte Mäntysaari. „Viele begannen als improvisierte Jamsessions mit den Jungs, und alle Band-Mitglieder waren stark eingebunden. Es war wirklich schön, dass jeder seinen Beitrag leisten konnte. Vor den Aufnahmen zum neuen Album habe ich versucht,…