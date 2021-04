Löwenmäulchen: Totenköpfe aus der Flora

Foto: Screenshot via YouTube, hairlesscactus. All rights reserved.

Obschon eine Blume im Knopfloch nicht unbedingt zum Accessoire einer Metal-Kutte gehört, würden sich die Löwenmäulchen-Samenkapseln durchaus gut dafür eignen. Ist die Pflanze abgeblüht, verbleiben nur noch die Samenkapseln am Stiel. Und umgedreht sehen diese aus wie Totenköpfe – zum Teil mit einer langen Stabnase. Sind Ähnlichkeiten mit den Masken von Ex-Slipknot-Perkussionist Chris Fehn rein zufällig?

Empfehlung der Redaktion Metal-Biologie: Warten auf die Blüte der Leichenblume Nein, wir haben keine Ahnung, was das Folgende mit Musik zu tun hat, aber witzig ist es trotzdem: In Vancouver wird demnächst eine der größten Blumen weltweit erblühen. Ihr Name klingt Black und Death Metal-freundlich, könnte aber auch eine Gerichtsmedizin-Abteilung betiteln oder das Präsent eines Massenmörders sein. Die umgangssprachlich Corpse Flower bezeichnete (zu deutsch: Leichenblume, […] Also ran an die Samen und gepflanzt, was der Boden hält! April ist der beste Monat dafür. „Der Standort des Löwenmäulchens sollte sonnig und warm sein, allerdings bildet es auch an halbschattigen Standorten seine Blüte aus. Bei der Substratwahl ist es relativ anspruchslos, es kommt mit fast jedem Gartenboden zurecht.

Besonders gut wächst das Löwenmäulchen allerdings in nährstoffreicher Erde, die stets feucht gehalten wird. Das Substrat sollte einen pH-Wert von 5,5 bis 6,5 aufweisen. Um das Löwenmäulchen im Topf zu kultivieren oder den Gartenboden zu verbessern, eignet sich Blumenerde.“ (Quelle: plantera.garden)